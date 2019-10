Le bilan négatif de l'EPR de Flamanville s'alourdit

Dernier coup dur en date, un rapport d’audit commandé par le PDG d’EDF Jean-Bernard Lévy et présenté au gouvernement français ce lundi, épingle, une nouvelle fois, les manquements du projet. L’auteur du rapport, l’ancien PDG de PSA Jean-Martin Folz, y écrit: "la construction de l’EPR aura accumulé tant de surcoûts et de délai qu’elle ne peut être considérée que comme un échec pour EDF".

Parmi les points noirs listés dans son rapport, Jean-Martin Foltz a insisté, entre autres, sur "l’irréalisme" des estimations initiales, les mauvaises relations entre EDF et ses sous-traitants et partenaires, dont Framatome, l’un des initiateurs de l’EPR acquis par EDF en 2017, ou encore une gouvernance du projet "inappropriée" chez EDF.

Un "plan d’action" sous un mois

Face à ces conclusions accablantes, le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Lemaire, a regretté "un manque de rigueur inacceptable" et a exigé d’EDF qu’un "plan d’action" soit mis en place d’ici un mois afin de "remettre la filière nucléaire aux meilleurs niveaux d’exigence. L'EPR de Flamanville est un échec pour toute la filière électro-nucléaire française et nous devons en tirer les leçons et conséquences", a-t-il tancé.