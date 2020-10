Le biogaz fait son entrée dans le réseau wallon

Avant de se placer en quarantaine (la ministre Valérie De Bue (MR) ayant été testée positive au coronavirus), les ministres wallons Willy Borsus (MR) et Philippe Henry (Ecolo), respectivement en charge de l'Agriculture et de l'Energie, avaient un dernier ruban à couper. Ce mercredi, les deux hommes accompagnés des représentants de Sambrinvest, Fluxys, Gas.be, Luminus et Ores se sont en effet rendus à Fleurus, sur le site de la société spécialisée dans le traitement de déchets agro-alimentaires Cinergie, afin d 'inaugurer la première injection de biogaz dans le réseau wallon.

Sur place, malgré le masque, l'odeur est tenace. Et pour cause, Cinergie valorise annuellement quelque 100.000 tonnes d'intrants provenant essentiellement d'effluents d'élevage, de produits agricoles et de déchets agro-alimentaires. Et à compter d'aujourd'hui, ces matières organiques seront transformées en biométhane, un gaz vert qui viendra alimenter le réseau de distribution d'Ores, un des gestionnaires wallons.