Le boom des prix de l'énergie secoue les entreprises

Perte de compétitivité, crainte pour de futurs investissements étrangers, arrêt de production, etc. Les impacts de la hausse des prix de l'énergie sont déjà nombreux.

La hausse des prix de l'énergie chamboule l'industrie belge et wallonne. Olivier de Wasseige, administrateur délégué de l'UWE, souligne qu'elle s'ajoute à une situation déjà particulièrement défavorable aux entreprises wallonnes, traditionnellement confrontées à des prix énergétiques de 15% supérieurs à ceux de la Flandre et des pays limitrophes, notamment à cause de la surcharge des certificats verts. "Pour beaucoup d'entreprises ou PME wallonnes, la facture énergétique peut égaler la masse salariale." De quoi être pénalisé en matière d'investissements étrangers.