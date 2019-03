Le brouillard s'épaissit sur l'exonération des panneaux photovoltaïques

micro-réseaux | Ils restent en suspens

L’avenir de deux autres textes importants dans l’énergie est incertain, maintenant que la coalition MR-cdH a perdu sa majorité au Parlement. Le décret qui entendait régler une fois pour toutes la bulle du photovoltaïque, d’abord: il devait être débattu en commission le jour où les travaux parlementaires wallons ont été suspendus.

Celui sur l’autoconsommation collective, ensuite: ce texte doit permettre la création de microréseaux virtuels – des communautés de petite taille qui pourront utiliser le réseau public, mais aussi des lignes directes ou des réseaux fermés professionnels, pour mutualiser leur production et leur consommation électrique.

On sait que le bourgmestre de Crisnée voulait profiter de cette nouvelle possibilité pour que la commune produise de l’électricité verte à destination de ses habitants. Le collège communal a en effet décidé que la commune, qui dispose déjà de panneaux photovoltaïques sur les toits de bâtiments publics, allait financer l’installation d’une éolienne, et mettre l’électricité verte à disposition des habitants et des entreprises locales à prix coûtant. Un projet qui devait voir le jour en 2021 ou 2020, pour peu que le décret soit voté sous cette législature. "C’est un texte capital, réagit le cabinet Crucke. Il a été déposé au Parlement, et nous allons le pousser au maximum."