Le carrousel des nominations dans l'énergie est bloqué

À mesure que les élections de 2019 approchent, la nervosité grandit dans les cabinets, où pas mal de collaborateurs sont à la recherche d’un point de chute. Et dans le secteur de l’énergie, le temps presse: la présidente de la Creg , Marie-Pierre Fauconnier , doit en effet prendre dès le 2 novembre la tête du gestionnaire de réseau bruxellois Sibelga . Un départ annoncé depuis la fin juin. Son successeur n’a toutefois pas encore été désigné: la procédure est en cours au Selor. Mais le règlement d’ordre intérieur du régulateur fédéral de l’énergie a prévu ce cas de figure: en l’absence du président, c’est le membre du comité de direction le plus âgé – ici le sp.a Koen Loquet – qui préside les réunions. Tout aurait donc dû aller comme sur des roulettes.

Mais coup de théâtre hier: l’arrêté royal de démission de Marie-Pierre Fauconnier préparé par la ministre de l’Énergie Marie Christine Marghem (MR) n’a pas reçu de feu vert lors de la réunion des chefs de cabinet , sous prétexte de délai de préavis et de période d’attente entre les deux jobs non respecté. En réalité, les partenaires flamands de la coalition ne veulent pas qu’Anne Junion, la chef de cabinet de Marghem, prenne la tête de la Creg , comme imaginé par la ministre.

Parmi les candidats retenus par le Selor, et qui doivent être départagés par un jury qui se réunit le 5 novembre, on trouve en effet, outre la chef de cabinet de Marghem, Andreas Tirez , membre du comité de direction de la Creg (Open VLD) et le spécialiste de l’énergie au cabinet du ministre Jambon Francis De Meyere (N-VA).

Car là aussi, le carrousel de nominations a tourné au cauchemar. Les ministres Marghem et Peeters s’étaient mis d’accord pour placer Sven Vaneycken côté néerlandophone, et le conseiller énergie de Marghem Jean-Christophe Salembier côté francophone. Ils ont été retenus comme "aptes" par le Selor, tout comme l’avocate spécialisée en énergie Tinne Van der Straeten, qui fait son come-back politique chez Groen, le conseiller du cabinet Vervoort (PS) Maurice Bohet et Eric Sonnet, en charge des dossiers de la concurrence à l’inspection du SPF Économie. Mais le Selor a fait une erreur dans la procédure, en exemptant Sven Vaneycken et Jean-Christophe Salembier de la première épreuve. Une épreuve que l’actuel médiateur néerlandophone Eric Houtman (sp.a) n’a pas réussie. Là aussi, les recours menacent, et la procédure est bloquée.