Le coût de l'enfouissementdéchets nucléaires s'envole

Le conseil d'administration de l'Ondraf a avalisé les nouvelles estimations concernant le coût d'enfouissement des déchets les plus radioactifs. On passe de 3,2 milliards à une fourchette de 8 à 10,7 milliards. Explications.

Le conseil d'administration de l'Ondraf devait trancher sur les nouvelles hypothèses concernant l'enfouissement des déchets les plus radioactifs, les déchets nucléaires B et C. Il se trouvait face à plusieurs hypothèses. Il a finalement coupé la poire en deux.