Le coût du soutien aux centrales au gaz est plus élevé que prévu

Alors que le consultant PwC avait estimé le coût du système de soutien aux centrales au gaz à 345 millions d’euros par an, la Creg le situe entre 600 et 940 millions d’euros, apprend L’Echo.

Dans une étude qui remonte à mars 2018, le consultant PwC a estimé le coût net de ce mécanisme à 5,2 milliards d’euros sur 15 ans , soit 345 millions d’euros par an. Mais le régulateur fédéral du secteur de l’énergie, la Creg, est beaucoup plus pessimiste. Selon ses estimations, le coût de ce soutien se situerait entre 600 et 940 millions d’euros par an.

Si l’on traduit les 345 millions d’euros de coûts actualisés en coûts nominaux, on dépasse les 600 millions d’euros par an.

En réalité, les deux estimations ne sont pas incompatibles. PwC a travaillé sur la base de coûts actualisés, qui diminuent avec le temps, tandis que la Creg travaille sur la base de coûts nominaux, nettement plus élevés. Si l’on traduit les 345 millions d’euros de coûts actualisés en coûts nominaux, on dépasse les 600 millions d’euros par an. Et ce sont ces coûts nominaux qui seront répercutés sur la facture des ménages et des entreprises belges.