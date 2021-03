Le déploiement des bornes de recharge suivra-t-il le boom du véhicule électrique?

Les constructeurs automobiles dévoilent un à un leurs grandes ambitions pour les véhicules électriques. Une question subsiste cependant, le déploiement des bornes de recharge sera-t-il suffisant face à la révolution en marche?

La révolution est en marche. L'essor du véhicule électrique n'est plus qu'une question de temps, du moins si l'on en croit l'enthousiasme des constructeurs. En effet, cette semaine, les annonces successives de Volkswagen et de BMW ont fait grand bruit dans le secteur.

En l'espèce, VW a annoncé vouloir vendre, en 2021, un million de voitures électrifiées, alors qu'il espère devenir le leader du marché sous cinq ans. De son côté, BMW a déclaré vouloir vendre quelque 10 millions de véhicules 100% électriques sur les dix prochaines années.

"Pour que l'envolée finale s'opère, il faudra inévitablement une évolution des infrastructures publiques, de sorte que tout le monde puisse recharger sa voiture." Eric Desomer Expert du secteur automobile chez Deloitte

Ces chiffres inédits marquent un peu plus l'initiation du grand basculement vers l'électron. Mais pour que le grand remplacement s'effectue, encore faut-il que les consommateurs suivent et que les infrastructures s'adaptent. "Aujourd'hui, ce sont des consommateurs aisés qui achètent des véhicules électriques et les rechargent directement à leur domicile. Pour que l'envolée finale s'opère, il faudra inévitablement une évolution des infrastructures publiques, de sorte que tout le monde puisse recharger sa voiture", observait l'expert du secteur automobile de Deloitte, Eric Desomer, plus tôt cette semaine dans nos colonnes.

20 à 30% De véhicules électriques Selon Siblega, 20 à 30% des véhicules bruxellois seront électrifiés d'ici 2030.

11.000 bornes à Bruxelles

Le constat est simple. Pour que l'adoption du véhicule électrique par le grand public puisse s'opérer, il faut que les infrastructures soient adaptées. Les régions du pays commencent d'ailleurs à s'y préparer et, petit à petit, les plans d'attaques commencent à se dévoiler. Mais sera-ce suffisant? À Bruxelles, selon les estimations du gestionnaire du réseau de distribution de gaz et d'électricité, Sibelga, 20 à 30 % du parc automobile sera électrifié d'ici 2030. Pour répondre à cette explosion, le gouvernement bruxellois a prévu de déployer d'ici 2035 quelque 11.000 bornes avec deux points de recharge. La ville en compte aujourd'hui moins de 400. Précision importante: ces infrastructures ne devront pas toutes être installées sur la voie publique. Le privé aura donc son rôle à jouer.

"Il est impératif de prévoir une régulation et des infrastructures adaptées à la demande de déploiement de bornes." Sven Lenaerts Responsable RSE chez Immobel

"Des bornes de recharge sont désormais intégrées à chaque projet, selon les demandes de nos clients", pointe ici Sven Lenaerts, responsable RSE chez le promoteur immobilier Immobel. "Mais des freins subsistent. Les normes des pompiers nous permettent difficilement d'installer des bornes au-delà du premier sous-sol. Aussi, la puissance offerte par le gestionnaire de réseau nous limite dans nos objectifs. Il est impératif de prévoir une régulation et des infrastructures adaptées à la demande de déploiement de bornes", ajoute-t-il. À cela s'ajoutent les parkings sous-terrains et les entreprises privées qui, de plus en plus, installent des stations de recharge dans leurs bâtiments.

Sur la voie publique, c'est Sibelga qui joue le rôle de facilitateur dans les appels d'offres. Aujourd'hui, c'est la société Pitpoint, récemment acquise par Total, qui installe les bornes extérieures. À compter de 2021, les concessions seront octroyées par lots après d'autres appels d'offres. Pour s'assurer d'un déploiement homogène d'ici 2035, une cartographie de répartition va être élaborée. Autre point d'interrogation - même si Sibelga assure que son réseau est préparé au boom électrique sans investissement majeur jusqu'à 2030 - 86% du réseau bruxellois est équipé en 230V, limitant ainsi les points pour recharges semi-rapides, nécessitant 400V.

"Il est possible que les objectifs soient revus à la hausse, d'autant plus que nous sentons un frémissement sur les obligations d'infrastructures." Pascal Lehance Conseiller au cabinet du ministre wallon de l'Énergie Philippe Henry (Ecolo)

6.900 en Wallonie

En Wallonie, là où les garages privatifs sont plus nombreux, les besoins d'évolution de l'infrastructure sont moindres. "Actuellement, dans le cadre du Plan air climat énergie, il est prévu que 6.900 bornes accessibles au public soient installées d'ici 2030", explique Pascal Lehance, conseiller au cabinet du ministre wallon de l'Energie, Philippe Henry (Ecolo). "Cependant, l'encadrement du déploiement des bornes est couvert par une directive européenne (2014|94) qui sera révisée cette année. Il est donc possible que les objectifs soient revus à la hausse, d'autant plus que nous sentons un frémissement sur les obligations d'infrastructures", poursuit-il.

Là aussi, un plan de répartition territoriale est en cours d'élaboration et l'intégration de bornes plus rapides pose quelques questions, alors que la Région estime que 20% des véhicules arpentant son territoire seront électriques d'ici 2030. "Il est cher et difficile de mettre le réseau à disposition des infrastructures rapides, comme sur des aires d'autoroutes par exemple", indique Pascal Lehance. En parallèle, la Wallonie compte sur l'ajout de 185.000 points de recharge dans les bâtiments abritant des entreprises.