Le développeur de projets renouvelables WindVision à l'assaut du Sud de la France

Détenu par le fonds GRP III de BlackRock, le développeur de projets renouvelables louvaniste WindVision s'est offert Terre & Watts Développement. Cap sur la France désormais alors que le marché belge est plus saturé que jamais.

Depuis son acquisition en octobre 2020 par le Global Renewable Power Fund III (GRP III) du géant américain BlackRock, la petite société louvaniste WindVision a fait du chemin. Spécialiste du développement et de l'opération de projets solaires et surtout éoliens en Belgique, en France et en Espagne, WindVision avait sérieusement revu ses objectifs à la hausse au moment de la prise de possession de son capital par le gestionnaire d'actifs américain.