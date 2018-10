Le financement du prochain parc éolien en mer est bouclé

Northwester 2, le prochain parc éolien en mer qui va se construire au large des côtes belges, a bouclé son financement. Ce projet, qui est détenu à 70% par Parkwind, le holding spécialisé du groupe et de la famille Colruyt et à 30% par le Japonais Sumitomo, représente un investissement de près de 700 millions d’euros. Outre l’apport des actionnaires, Northwester 2 va pouvoir compter sur 481 millions d’euros de financement, venus d’une part de banques commerciales, parmi lesquelles on retrouve les quatre grandes banques belges, mais aussi de la Banque européenne d’investissement et d’EKF, l’agence danoise de crédit à l’exportation.