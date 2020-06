Le fonds de transition énergétique alloue 23 millions d'euros à 15 projets

23 millions d'euros et 15 projets. Voilà comment l'enveloppe du fonds de transition énergétique sera dépensée cette année. Validée ce samedi par le conseil des ministres , l'enveloppe en question permettra de soutenir des initiatives innovantes de recherche et développement en matière d'énergie.

"La recherche et le développement sont plus que jamais au cœur de la transition énergétique."

"Pour assurer la transition énergétique, il faut évidemment préparer la sortie du nucléaire. Mais nous préparons aussi l’avenir en finançant un ambitieux projet d’économie circulaire, en développant les sources de production d’énergie alternatives comme les biocarburants, le gaz de synthèse, l’hydrogène ou encore le bioéthanol ," a déclaré la ministre fédérale de l'Énergie, Marie Christine Marghem (MR). "La recherche et le développement sont plus que jamais au cœur de la transition énergétique et son financement doit être assuré, particulièrement en ces temps de crise sanitaire", a-t-elle ajouté.

ArcelorMittal et l'ULiège gagnants

Ensuite, deux projets de recherches initiés par l'ULiège ont récolté respectivement 3 et 3,8 millions d'euros. Le premier, mené en partenariat avec la KUL, l'ULB et la spin-off Blacklight Analytics, le projet Cypress visera, entre autres, à "garantir la sécurité de l'approvisionnement via le réseau de transport, tout en tenant compte de la nature spécifique des cyber-menaces". Le second, ADV_BIO, vise le développement de voies innovantes de production de (bio)carburants.