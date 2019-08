Le fonds de transition énergétique est bloqué depuis des mois

Le gouvernement n’a toujours pas approuvé la liste des projets retenus cette année dans le cadre du fonds de transition énergétique. Plusieurs participants s’inquiètent des conséquences d’un tel retard.

Quels projets vont bénéficier, cette année, d’un financement du fonds de transition énergétique? La décision aurait en principe dû tomber le 15 mars. Cinq mois plus tard, toujours rien. Une situation qui pose de sérieux problèmes, témoignent plusieurs chercheurs. "Il y a une double frustration: celle du manager qui doit gérer son équipe et ses projets et trouve un tel retard peu professionnel, et celle du scientifique qui constate qu’on perd du temps sur un sujet aussi urgent que la transition énergétique", nous explique l’un d’eux.

Un excellent candidat évanoui dans la nature

Le plus délicat? Les problèmes de ressources humaines qu’entraîne cette situation. "J’avais trouvé un excellent candidat, qui terminait ses études et était prêt à commencer un doctorat en travaillant sur le projet rentré auprès du fonds de transition énergétique. Mais depuis, il s’est évanoui dans la nature. La transition énergétique attire des étudiants très motivés. Le revers de la médaille, c’est qu’ils sont aussi attirés par l’industrie: face à l’incertitude, mon candidat a préféré renoncer à sa thèse et rejoindre une entreprise privée."

"Je me retrouve maintenant dans une situation très problématique: ou j’annule ce contrat, ou je parviens à basculer ce chercheur sur un autre projet."

"J’avais reçu de sérieuses indications que notre projet allait être retenu, explique un autre responsable dans une autre université. J’ai donc signé un contrat avec un chercheur en juin, en lui disant qu’il allait commencer en septembre. Je me retrouve maintenant dans une situation très problématique: ou j’annule ce contrat, ou je parviens à basculer ce chercheur sur un autre projet. Parce que le reprendre sur le payroll de l’université est quasiment impossible."

Pour rappel, le fonds de transition énergétique vise à financer la recherche et le développement dans des projets énergétiques innovants ou des mesures permettant de garantir la sécurité d’approvisionnement ou l’équilibre du réseau. Il est alimenté chaque année par les 20 millions d’euros de redevance nucléaire versés par Electrabel en contrepartie de la prolongation pour dix ans de Doel 1 et 2.

30 millions Les 30 millions d’euros qui devaient être attribués à des projets énergétiques le 15 mars sont toujours bloqués.

Mais comme la première année, un seul projet, introduit par Elia, a été retenu, les sommes disponibles pour 2018 et 2019 ont été portées à 30 millions d’euros. Trente millions qui sont donc bloqués depuis des mois.

L’appel d’offres a pourtant été lancé en août 2018. Les candidats avaient jusqu’au 31 octobre pour répondre. L’administration de l’énergie, chargée d’évaluer les projets et de vérifier que les critères de sélection et d’attribution étaient bien remplis, devait rendre son avis le 15 février, et la décision d’octroi des financements devait intervenir le 15 mars, par arrêté royal.

Trente-six projets en lice

Selon nos informations, 36 projets ont répondu à l’appel, pour un total de 70 millions d’euros. L’administration de l’énergie a proposé d’en retenir 17. Mais deux d’entre eux ne rempliraient pas tous les critères. La ministre fédérale de l’Energie Marie Christine Marghem (MR) aurait donc refusé d’avaliser la liste proposée par l’administration, et aurait l’intention de proposer au gouvernement de retenir 15 projets seulement.

