Le fournisseur d'énergie Mega veut mettre le turbo en Flandre

"Nous sommes désormais devenus le cinquième fournisseur en Wallonie et à Bruxelles, affirme son CEO, Michaël Corhay. Nous espérons le même succès en Flandre dans les 3 ans." Mega, qui annonce actuellement 95.000 contrats en gaz et en électricité, dont 75.000 en Wallonie et à Bruxelles et 20.000 en Flandre, vise les 140.000 contrats d’ici la fin de l’année et les 300.000 dans les trois à cinq ans.