Le fournisseur d'énergie Watz au bord de la faillite

Le gestionnaire du réseau de distribution wallon Ores a décidé de rompre le contrat d'accès au gaz du petit fournisseur anversois Watz.

Another one. Alors que les prix du gaz n'arrêtent plus de battre des records sur les marchés de gros, un nouveau fournisseur d'énergie belge demande grâce. Vendredi, le principal gestionnaire du réseau de distribution (GRD) wallon, Ores, a ainsi décidé de rompre l'accès au gaz pour le fournisseur Watz, évoquant "le non-respect de certaines règles".

Au sud du pays, le petit fournisseur n'alimente que 153 clients en énergie, mais au nord, quelque 22.000 ménages sont fournis en électricité (et 12.000 gaz) par Watz. Pour autant, à l'heure actuelle, il nous revient que le contrat d'accès au gaz n'a pas encore été cassé par Fluvius, le GRD flamand.

Les difficultés rencontrées par Watz rappellent inévitablement les récentes faillites du petit fournisseur B2B liégeois Energy2Business et du flamand Vlaamse Energieleverancier au début du mois.

Faillite en vue?

Mais la situation pourrait bien évoluer rapidement. Et Watz ne pas passer l'hiver. En effet, à cause de l'explosion des prix du gaz sur les marchés de gros, la trésorerie du fournisseur est grandement mise à mal, au point que les banques refusent de le suivre. Continuer d'acheter de l'électricité cet hiver sur les marchés s'annonce par conséquent compliqué pour Watz, d'autant plus que, là aussi, les prix sont en hausse. On ne parle pas encore de faillite à ce stade mais Watz a demandé la protection contre ses créanciers.

