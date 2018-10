Le fournisseur d'énergie liégeois Mega poursuit ses emplettes

Mega a signé un accord avec le petit fournisseur flamand Energy People pour reprendre son portefeuille clients, qui compte 9.000 compteurs. La petite société familiale, créée en 2014 et installée à Hasselt, a en effet choisi de se retirer du marché. "Un marché non seulement très concurrentiel, mais qui comprend aussi beaucoup plus de risques, avec une forte volatilité des prix, et la nécessité d’exercer de plus en plus de métiers, avec la disparition d’acteurs comme Anode. Il faut donc une taille critique pour pouvoir y survivre" explique Michaël Corhay, administrateur délégué de Mega.