Le fournisseur d'énergie verte et locale Bolt se lance en Wallonie

Dans un marché ultra-concurrentiel où l'énergie dite "verte" est devenue un argument de vente, Bolt, un petit acteur du Nord du pays, s'insère et espère convaincre par sa transparence.

"En Wallonie, 28% des ménages se fournissent en énergie par des contrats verts, mais seul un quart d'entre eux dispose de garanties quant à la provenance réelle de cette énergie ." C'est sur ce constat, ici résumé par son CEO et cofondateur Pieterjan Verhaeghen, que reposent le business model entier du fournisseur d'énergie Bolt ainsi que son appétit pour la conquête du sud de la Belgique.

Aujourd'hui, le petit fournisseur incubé par Start-it KBC décide en effet d'avancer d'un pas supplémentaire dans le marché belge après avoir réussi à convaincre près de 6.000 ménages et 65 producteurs en Flandre en deux ans d'existence. L'objectif? " Devenir la première plateforme en Belgique où les ménages peuvent acheter leur énergie directement à des producteurs locaux ", explique Pieterjan Verhaeghen.

Transparence

Le concept, s'il n'est pas nouveau à l'échelle mondiale, a tout de même le mérite d'aller à contre-courant du secteur belge de la fourniture en énergie, grevé par des marges toujours plus faméliques et une concurrence acharnée. "Nous ne proposons pas seulement un contrat vert mais nous en assurons la provenance et mettons les producteurs en lumière", précise ici le jeune CEO.