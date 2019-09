Le gaz naturel qatari s'amarre à Fluxys Zeebruges pour 1 milliard d'euros

Un contrat liant Fluxys LNG à une filiale de Qatar Petroleum, Qatar Terminal Limited (QTL), a été signé ce lundi matin en présence du ministre qatari de l'Energie et de son homologue belge, Marie Christine Marghem. Estimé à 1 milliard d'euros, l'accord concerne la mise à disposition de l'ensemble des emplacements de déchargement de gaz naturel liquéfié (GNL) détenus par la filiale de Fluxys au port de Zeebruges à la société qatarie, jusqu'en 2044.

Dans un tweet passé presque inaperçu, la ministre fédérale de l'Energie, Marie Christine Marghem, a dévoilé ce lundi, en avant-première, la signature d'un contrat à 1 milliard de dollars, conclu entre Fluxys LNG et Qatar Terminal Limited (QTL), une filiale de Qatar Petroleum. L'entreprise qatarie s'octroie ainsi des services de déchargement, de stockage et de regazéification de gaz naturel liquéfié (GNL) sur le terminal GNL de Zeebruges, exploité par la filiale de Fluxys .

Au-delà de renforcer les liens commerciaux entre la Belgique et le Qatar autour du GNL, cet accord permet surtout à Fluxys LNG d'assurer le fonctionnement à plein régime de son terminal portuaire dédié et de ses infrastructures jusqu'en 2044, et à QTL de bénéficier de la position géographique stratégique du port de Zeebruges, lui garantissant l'accès au marché européen.

4 réservoirs et 110 "slots" de déchargement

Concrètement, par ce contrat colossal, QTL se réserve l'accès à la capacité totale de stockage de GNL détenue par Fluxys sur son terminal, proposant une capacité d'émission annuelle de 9 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Jusqu'ici, les 4 réservoirs de stockages d'une capacité conjointe de 380.000 mètres cubes, et les 110 "slots" - ou emplacements de déchargement - du terminal étaient partagés entre l'alliance américano-qatarie Qatar Petroleum/ExxonMobil, l'italien ENI et le français Engie. Le contrat en question prendra effet à l'échéance de ces accords existants, c'est à dire en trois temps, d'abord en 2023, puis en 2027 et en 2028.

380.000 mètres cubes Les 4 réservoirs de stockages du terminal GNL de Zeebruges exploité par Fluxys, ont une capacité conjointe de 380.000 mètres cubes de gaz naturel liquéfié.

Visiblement convoité, l'octroi de cette position de choix à QTL et l'accès aux services du terminal GNL de Zeebruges (déchargement, stockage temporaire et regazéification), est le fruit d'une fenêtre de souscription, tenue du 30 avril au 24 mai 2019. Le résultat de cet appel d'offres ainsi que la proposition tarifaire avaient été approuvés à la fin du mois de juin par l'autorité en la matière, la Commission fédérale belge de Régulation de l'Électricité et du Gaz (CREG). Le montant du contrat, soumis à une réévaluation par le CREG en 2039, est estimé, d'après Fluxys, à un peu plus d'un milliard d'euros et arrivera à échéance en 2044.

La construction d'un cinquième réservoir d'une capacité de 180.000 mètres cubes sera finalisée avant la fin 2019. Il fait l'objet d'un contrat de services, ne permettant pas la regazéification du GNL, conclu entre Fluxys LNG et Yamal LNG, une coentreprise du russe Novatek (50%), du français Total (20%) et des chinois CNPC (20%) et Silk Road Fund (10%).

Des relations au beau fixe

"Ce contrat permet de poursuivre notre coopération de longue date avec des partenaires qataris, d'assurer une activité à long terme au Terminal GNL de Zeebruges et de renforcer la position de ce dernier en tant que porte d'entrée polyvalente du GNL en Europe [...]". Pascal De Buck Président du comité de direction et CEO de Fluxys Belgium

Ravi de l'issue des négociations, le président du comité de direction et CEO de Fluxys Belgium, Pascal De Buck, a déclaré: "Ce contrat permet de poursuivre notre coopération de longue date avec des partenaires qataris, d'assurer une activité à long terme au Terminal GNL de Zeebruges et de renforcer la position de ce dernier en tant que porte d'entrée polyvalente du GNL en Europe [...]".

Ayant fait le déplacement en Belgique pour l'occasion, le ministre d'État à l'Énergie du Qatar et, par la même, président et CEO de Qatar Petroleum, Saad Sherida Al-Kaabi, s'est, lui, félicité de la signature de ce "contrat historique", soulignant son potentiel pour "soutenir les clients en Belgique et en Europe en général, en leur donnant accès à un approvisionnement en GNL fiable en provenance du Qatar et en leur permettant d’en maximiser l'utilisation." Saad Sherida Al-Kaabi a aussi dit vouloir continuer à "soutenir les politiques énergétiques de l'UE et à fournir à l’Europe un approvisionnement fiable en énergie."