Le gouvernement approuve le projet de loi sur les provisions nucléaires

Le conseil des ministres a approuvé l'avant-projet de loi sur les provisions en vue d'assurer le démantèlement des centrales nucléaires et la gestion du combustible usagé de la ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten.

L'avant-projet entérine les principes suivants, selon un communiqué diffusé vendredi. Il s'agit d'empêcher le démantèlement de l'exploitant nucléaire et de préserver sa performance, de garantir la contre-valeur des provisions nucléaires et de renforcer le contrôle prudentiel de la Commission des provisions nucléaires. Mais aussi d'améliorer les règles de bonne gouvernance auprès de la société de provision nucléaire Synatom, une filiale d'Engie, et d'évaluer la création d'un organisme indépendant pour la gestion des provisions.