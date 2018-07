Le gouvernement met en place un soutien aux centrales au gaz

Il aura fallu plus de dix réunions inter-cabinets, trois réunions entre chefs de cab, un passage en kern, et une première tentative avortée de passage en gouvernement la semaine dernière, mais c'est fait. Le conseil des ministres approuve, finalement, ce vendredi, l’avant-projet de loi mettant en place un mécanisme de rémunération des capacités proposé par la ministre de l’énergie Marie-Christine Marghem (MR). Cet outil est essentiel pour disposer de suffisamment de capacités de production; et ce une fois les centrales nucléaires fermées, en 2025. Cet outil doit venir remplacer le mécanisme de réserve stratégique actuellement en place.