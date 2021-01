Le groupe de presse Rossel met son imprimerie au vert grâce à Luminus

Depuis la fin du mois de novembre, les rotatives de l'imprimerie nivelloise du groupe de presse Rossel sont en grande partie mues par de l'électricité verte et locale. Et pour cause: une éolienne d'une capacité de 2,3 MW trône désormais fièrement à l'entrée du site et arbore les couleurs du groupe ainsi que celles de l'énergéticien Luminus.