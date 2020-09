Le mécanisme de soutien aux centrales au gaz (CRM) enrayé par la Commission

La commissaire européenne à la Concurrence Margrethe Vestager a annoncé ce mardi lancer "une enquête approfondie" sur le mécanisme de rémunération de la capacité (CRM). Avec ce nouveau pas en arrière, le timing du CRM, essentiel à l'après-nucléaire, est plus serré que jamais.

Le gouvernement n'attendait plus que le feu vert de la Commission européenne pour pouvoir rédiger les arrêtés royaux d'exécution nécessaires à la mise en place du CRM, à la place il a reçu ce mardi la notification du lancement d'une "enquête approfondie" du mécanisme de la part de la commissaire européenne à la Concurrence Margrethe Vestager .

La Commission dispose d'un délai de 18 mois pour réaliser une telle enquête. Or les premières enchères sont prévues pour octobre 2021.

Pour rappel, ce mécanisme est supposé garantir l'approvisionnement en énergie sur le marché belge en prévision de la sortie du nucléaire. Il permettra aux producteurs, et principalement aux centrales au gaz, d'être indemnisés pour la mise à disposition d'une certaine capacité.

Plaintes

Urgence

Pour réaliser une telle enquête, la Commission européenne dispose d'un délai de 18 mois. Or, les premières enchères du CRM sont programmées au 31 octobre 2021. Un dépassement de la date limite est donc possible mais, ici aussi, la ministre se veut sereine. "La Commission est bien au courant de la situation belge et prend notre timing en compte dans sa prise de décision", rassure-t-elle même si "aucune garantie" n'a été donnée par l'institution quant au délai.