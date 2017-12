Le méga projet gazier de Yamal a démarré

Le projet Yamal, d'une valeur de 27 milliards de dollars, est un des plus vastes et ambitieux du monde dans le secteur du gaz. Il vise à construire en trois étapes une usine de liquéfaction de gaz permettant de produire à terme 16,5 millions de tonnes par an. Le président russe Vladimir Poutine a inauguré ce mégaprojet gazier.