Le parc éolien Seamade est terminé

La dernière éolienne du parc éolien offshore Seamade, au large d'Ostende, a été installée dimanche par les équipes des entreprises belges Deme et Otary. La ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten (Groen) était présente pour l'occasion.

Le parc installé en mer du Nord est donc prêt à être pleinement opérationnel , avec ses 58 turbines. Seamade est composé de deux zones, Seastar et Mermaid, situées à 40 et 54 kilomètres de la Côte. Sa capacité totale de 487 MW porte la capacité éolienne offshore totale de la Belgique à 2.262 MW .

1,3 milliard d'investissement

"Avec une production annuelle de 8 TWh, cela représente environ 10 % de la demande totale d'électricité en Belgique ou la consommation d'électricité de 2,2 millions ménages", indique le cabinet de la ministre. " Le parc éolien représente un investissement total de 1,3 milliard d'euros . Bon pour 1400 emplois directs et 1400 emplois indirects pendant la phase de développement et de construction", a ajouté le cabinet.

"2020 a été une année de record absolu pour le vent en mer. Nous voulons doubler la quantité de vent en mer le plus rapidement possible."

Et la ministre ne compte pas s'arrêter de couper des rubans de sitôt puisque l'ambition du gouvernement est de porter la capacité éolienne offshore à 4GW d'ici 2030. "2020 a été une année de record absolu pour le vent en mer. Nous voulons doubler la quantité de vent en mer le plus rapidement possible", a rappelé la ministre.