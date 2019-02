Le photovoltaïque gagne du terrain en Wallonie mais...

La Wallonie a accueilli 77% d'installations photovoltaïques supplémentaires en un an. La fédération des énergies renouvelables avance ses idées pour que ce type de production participe plus encore à la transition énergétique.

L'an dernier, 367 MWc supplémentaires de nouvelles installations photovoltaïques ont été installés en Belgique dont 133 en Wallonie. Soit 77% de plus qu'en 2017 pour la Wallonie .

Comment expliquer cette hausse? Durant le premier semestre, le marché wallon a été dynamisé par l'annonce de la fin de la prime Qualiwatt , selon Apere, l'association de promotion des énergies renouvelables. La puissance photovoltaïque belge atteint désormais 4.255 MWc et couvre 4% de la couverture électrique.

"La Wallonie doit tirer parti de la baisse du coût des installations pour faire du photovoltaïque un véritable pivot de la transition énergétique, en couplant sa production au développement du stockage, à l'électromobilité et au chauffage des bâtiments", indique dans un communiqué Edora, la fédération des énergies renouvelables.

Comment faire du photovoltaïque un pivot de la transition énergétique? "Pour y parvenir, il faudra d'une part, développer le rôle des communautés d'énergie renouvelables pour favoriser l'autoconsommation collective (rapprocher la consommation d'énergie renouvelable de sa production), et d'autre part, encadrer le phasing-out du compteur qui tourne à l'envers (obligation européenne d'ici 2023), afin de valoriser au mieux l'électricité produite, via le stockage et l'électro-mobilité ou encore le rachat sur le réseau", estime Edora.