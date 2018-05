Le plafonnement des rémunérations impacte plusieurs directeurs chez Ores

Dès la publication du décret gouvernance, né de l'affaire Publifin, la rémunération dans les structures publiques locales sera plafonnée à 245.000 euros par an indexés. Un plafond que dépasse largement le salaire de Fernand Grifnée, le CEO d'Ores, le plus gros des gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité en Wallonie, dont le package salarial a atteint près de 420.000 euros en 2016.