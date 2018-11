Le projet de loi sur les provisions nucléaire rendu public

Le texte de loi qui doit bétonner davantage les provisions nucléaires, passé en juillet au gouvernement, n'a toujours pas été déposé au Parlement. Ecolo-Groen a décidé de rendre public, ce mercredi, ce document censé être confidentiel. "J'ai encore interrogé la ministre de l'Énergie Marie-Christine Marghem hier au Parlement et nous avons senti qu'il y avait un risque énorme que ce texte n'arrive pas sur les bancs du Parlement avant la fin de la législature, explique le député Ecolo Jean-Marc Nollet. Or la situation actuelle des provisions nucléaires est totalement incertaine. Il y a un risque que le moment venu, on ne puisse pas récupérer les milliards nécessaires au démantèlement des centrales et à l'enfouissement des déchets."