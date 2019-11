Le projet qatari de 2,5 milliards d'euros pour les centrales au gaz belges abandonné

Fin de parcours pour les intérêts qataris dans les centrales au gaz belge. Pour rappel, juste avant les élections, un illustre inconnu, Marc Segers, avait fait irruption dans le secteur énergétique belge , se présentant comme le directeur opérationnel de BTK, un gestionnaire d’actifs basé au Qatar qu’il disait être en train de déménager au Luxembourg. Il annonçait vouloir construire quatre grosses centrales au gaz de 870 MW en Belgique . De quoi couvrir la plus grosse partie des besoins en nouvelles capacités suite à la sortie du nucléaire. Un investissement de 2,5 milliards d’euros, qui allait être mené pour le compte d’investisseurs qataris mais aussi de banques suisses ou américaines, expliquait-il, même sans le CRM, ce mécanisme de soutien que la Belgique est occupée à mettre en place pour ce type de projets.

Aujourd'hui, la promesse d'investissement n'est plus considérée, apprend L'Echo. "Nous n'avons plus de nouvelles de Marc Segers depuis des mois. Nous avons entamé les discussions avec d'autres investisseurs pour la reprise du site", annonce Guy Willemot, le directeur de la centrale de Vilvorde, qui appartient au trader bulgare Energy Market, à qui BTK devait racheter le terrain nécessaire pour construire la première de ses quatre nouvelles centrales. "A Langerlo comme à Vilvorde, faute de nouvelles de BTK, on considère l'offre formulée en mai dernier comme caduque" poursuit Guy Willemot.