Le rapport polémique pour en finir avec la bulle photovoltaïque

"Merci aux autres membres de la task-force n’étant pas d’accord avec les recommandations d’argumenter brièvement pourquoi et de proposer/s’engager sur des alternatives. J’insiste sur le fait qu’il ne faut pas juste des critiques." Le dernier paragraphe des recommandations formulées par Damien Ernst pour en finir avec la bulle des certificats verts donne le ton.

Après plusieurs réunions houleuses, son président Damien Ernst, professeur à l’ULiège, a décidé de rédiger ses propres conclusions. Même si le rapport s’intitule "Recommandations des membres de la task-force certificats verts", il n’a en effet le soutien que d’un seul autre membre: Emmanuel De Jaeger, professeur à l’UCLouvain. Même si chacun est discret – nous n’avons réussi à obtenir de commentaires ni de Damien Ernst, ni des autres participants à ce groupe de travail – on sait que c’est le dialogue de sourds entre le président et Edora, la fédération des entreprises actives dans les énergies renouvelables, ou la Febeg, la fédération des entreprises électriques et gazières.