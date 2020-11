Le recentrage stratégique d'Engie commence à porter ses fruits

Après un premier semestre mouvementé et fortement impacté par la pandémie de coronavirus, le géant énergétique français a remonté la pente ces trois derniers mois. Engie fait en effet montre d'une "forte reprise" et signe un chiffre d'affaires à 39,6 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2020, contre 43,3 milliards à la même période l'an dernier. L'ebitda se monte à 6,2 milliards d'euros, soit 13 % de moins qu'en 2019.

Le groupe, qui se félicite de ces résultats rassurants après six premiers mois chahutés, garde aussi une trésorerie solide , avec 22,5 milliards d'euros dans les caisses et parvient à se désendetter à hauteur 0,2 milliard par rapport au 31 décembre 2019.

Pour l'ensemble de l'année , le groupe table sur un ebitda situé entre 9,0 et 9,2 milliards d’euros , menant à un résultat net compris entre 1,7 et 1,9 milliards .

Première phase de revue stratégique

Ces résultats sont largement à imputer au recentrage stratégique enclenché au semestre dernier. Engie a en effet mis en branle son plan consistant à se focaliser plus avant sur le développement des énergies renouvelables et des infrastructures et à céder deux tiers de ses activités de services ("solutions clients") - celles trop éloignées des métiers de l'énergie.