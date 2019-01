Le réseau électrique pas loin de la rupture

Le 10 janvier vers 21 heures, le lendemain du point presse où la ministre de l’énergie Marie Christine Marghem (MR) annonçait que l’approvisionnement électrique était garanti cet hiver en Belgique , le système électrique européen est passé tout près de la rupture. "La fréquence du système est passée très en dessous de 50 hertz. Or, quand la fréquence s’écarte trop de ce niveau, le système électrique pourrait connaître des coupures importantes, voire un black-out", explique le régulateur français de l’énergie.

RTE, le gestionnaire du réseau à haute tension français, a dû demander immédiatement à de grands groupes industriels qui avaient signé des contrats d’interruptibilité de réduire leur consommation d’électricité de plus de 1.500 MW pour faire remonter la fréquence, et donc éviter le pire. L’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité était pourtant assuré au niveau français, affirme RTE, sans pouvoir préciser à ce stade l’origine du déséquilibre constaté à l’échelle européenne.