Le sort d'Isabelle Kocher chez Engie de plus en plus incertain

Le contenu de l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration d'Engie est un secret bien gardé. Néanmoins, alors que la rumeur d'une séparation entre l'énergéticien français et sa directrice générale, Isabelle Kocher, prend de l'ampleur et se répand dans la presse, la réunion du conseil se tenant à Paris ce mercredi ne devrait, en principe, pas sceller le sort de cette dernière .

En effet, et comme l'avait annoncé le président du CA, Jean-Pierre Clamadieu, à Davos la semaine passée, "le conseil d'administration doit décider qui est la bonne personne avec le bon profil pour aborder cette nouvelle étape de notre transformation. Nous menons ces discussions en toute sérénité et dans le calme, et nous prendrons une décision d'ici la fin du mois de février."