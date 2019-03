Le soutien aux centrales au gaz voté en commission

La commission Economie de la Chambre a voté une large majorité, ce mardi, la proposition de loi qui fixe un cadre pour le soutien aux centrales au gaz.

C’est l'une des priorités que la ministre de l’Energie Marie Christine Marghem (MR) s’était fixée après la chute du gouvernement: faire voter la loi-cadre nécessaire à la mise en place d’un système de soutien aux centrales au gaz. Un mécanisme présenté comme nécessaire pour assurer la sortie du nucléaire en 2025 tout en disposant de suffisamment de capacités pour assurer la sécurité d’approvisionnement du pays.

Au terme d’un débat centré sur le contenu, avec des amendements examinés le plus souvent dans un esprit très constructif, une majorité alternative s’est dégagée pour voter ce texte. Aux voix du MR, de l’Open Vld et du CD&V, se sont en effet ajoutées celles du cdH, du PS et d’Ecolo-Groen. Le sp.a s’est abstenu. La N-VA, qui avait pourtant approuvé le projet de texte avant la démission du gouvernement et a réussi à faire passer plusieurs amendements en commission, a voté contre.

"Nous estimons que ce mécanisme pose problème, parce qu’il laisse trop de liberté à ce gouvernement et au suivant." Bert Wollants (N-VA)

"Nous estimons que ce mécanisme pose problème, parce qu’il laisse trop de liberté à ce gouvernement et au suivant, justifie Bert Wollants (N-VA). Nous pensons qu’il n’est pas nécessaire et nous sommes inquiets concernant les coûts qu’il va entrainer pour les citoyens."

La ministre Marghem, elle, ne cache pas sa satisfaction. "La Belgique se dote d’un mécanisme de capacité que j’ai toujours appelé de mes vœux. J’espère que le résultat sera confirmé en séance plénière et que nous accomplirons ainsi un premier pas certain vers la sortie du nucléaire."

Pour faire face à la sortie du nucléaire, la Belgique a besoin de centrales au gaz, qui ne sont plus rentables. D’où le développement de ce mécanisme de capacité, qui rémunère les installations pour la capacité qu’elles mettent à disposition du marché et plus seulement pour l’énergie produite. Cette rémunération des capacités sera organisée via un système d’enchères, ouvert à toutes les technologies ainsi qu’aux capacités étrangères.

Le temps presse, puisque la première enchère est prévue le 31 mars 2021, pour fourniture de la capacité à partir du 1er novembre. Et avant cela, il faut adopter les arrêtés royaux et les règles précises de fonctionnement et notifier le tout à la Commission européenne, qui doit donner son feu vert.