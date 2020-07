Le soutien aux grandes installations photovoltaïques chute en Wallonie

Dans un communiqué publié le 9 juillet dernier, Edora, la fédération belge des énergies renouvelables, tire la sonnette d'alarme quant au niveau de soutien dont bénéficieront, à l'avenir, les installations photovoltaïques de moyenne et grande tailles en Wallonie. En l'espèce, la fédération regrette une chute de près de 60% du soutien aux projets de plus 10 kWc (kilowatt-crêtes) à compter du 1 er septembre 2020 en Région wallonne.

Plus encore que la baisse du niveau de soutien en tant que tel, Edora reproche surtout à la Région et à l'administration un manque certain de transparence. Pour Fawaz Al-Bitar, le directeur général de la fédération ,"le modèle utilisé est une sorte de boîte noire, contrairement à ce qui est utilisé en Flandre. C'est pourquoi nous demandons un accès au modèle afin d'en comprendre la méthode de calcul".