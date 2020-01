Le tarif social pour l'électricité en hausse de 8%

Le régulateur fédéral des marchés de l’électricité et du gaz, la Creg, a annoncé revoir à la hausse le tarif social pour l’électricité de 8% sur la période du 1er février au 31 juillet 2020. Pour le gaz, ce tarif diminue de 12%.

Les tarifs sociaux concernent une catégorie de clients protégés, comme ceux bénéficiant d’une aide financière du CPAS ou d’une garantie de revenu aux personnes âgées. Ces tarifs sont directement repris dans le décompte des factures et sont appliqués par les différents fournisseurs qui, par après, sont remboursés par l’État. Des tarifs préférentiels régionaux peuvent s’ajouter pour certains ménages bruxellois et wallons, moyennant le respect de certaines conditions. En décembre 2019, quelque 451.000 utilisateurs bénéficiaient de ces tarifs pour l’électricité et 271.000 pour le gaz.