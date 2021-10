Le traitement des déchets de l'A601 attribué pour 16,5 millions

L'association Aertssen-Bruco-Maes remporte le deuxième marché de gestion des déchets des inondations.

Moins de 15 jours après l'attribution du premier lot de déchets dus aux inondations de la mi-juillet en province de Liège, la Spaque, la société publique de gestion des déchets et d'assainissement des sols, a octroyé le deuxième marché. Il s'agit des huit kilomètres de déchets amoncelés sur l'A601, une bretelle d'autoroute désaffectée à Juprelle.

Il s'agit d'une montagne de plus de 100.000 tonnes de déchets en tous genres, le triple du premier lot situé au Werihet, à Wandre. C'est la même association momentanée Aertssen-Bruco-Maes qui a emporté le marché pour 16,579 millions d'euros. Les trois entreprises d'origine flamande avaient obtenu celui du Werihet pour 5,5 millions d'euros.

Le cahier des charges était sensiblement le même pour les deux sites, privilégiant le prix le plus intéressant parmi les critères de choix. Une attention particulière est accordée au transport des matières, qui devront être acheminées majoritairement par voie fluviale vers les points de tri et de traitement. 30% du transport seulement pourra être effectué uniquement en camion.

Autre critère, le taux de traitement des déchets. L'association momentanée promet une valorisation des matières par recyclage et récupération à hauteur de 75% et par incinération ou co-incinération pour le solde. Les déchets de l'A601 ont été assez peu manipulés depuis leur évacuation des sites d'inondations et permettent donc un meilleur retraitement. Peu ou prou devrait aboutir en centre d'enfouissement technique. Enfin, la question des délais pour évacuer la totalité des 100.000 tonnes de déchets pouvait également faire pencher la balance.

L'association qui a emporté le marché s'est distinguée pour les trois critères devant deux autres soumissionnaires, les mêmes que pour le Werihet, Remondis et le consortium Suez-Renewi, en l'occurrence.

Filière wallonne

Sans exigence spécifique dans le cahier des charges, l'accent est également mis sur le traitement des déchets dans la filière wallonne. Si les trois entreprises sélectionnées ont leur siège social en Flandre, Bruco, Maes et Aertssen disposent de centres de traitement en Wallonie. Bruco Sud est notamment implanté à Auvelais sur l'ancien site de Saint-Gobain. Aertssen Infra Sud existe depuis 2000 et a son siège à Engis et Maes dispose d'une implantation à Waremme.

Les opérations d'évacuation débuteront le plus rapidement possible, dit-on à la Spaque, sans plus de précision, le temps de la mise en place du chantier pour assurer la mobilité du charroi, la sécurité contre les incendies et pour limiter les nuisances, notamment visuelles, pour le voisinage.