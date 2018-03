Les Belges consomment moins d'électricité

Les statistiques de ces dernières années le laissaient entrevoir, les chiffres 2017 le confirment: la consommation d’électricité des ménages et des PME baisse: elle a diminué de 6% depuis 2008. Celle des grandes industries continue cependant à augmenter, sans atteindre le niveau d'avant la crise.

Ces dernières années, les statistiques le laissaient entrevoir, mais une série de points d’interrogation empêchaient de tirer des conclusions fermes et définitives. Cette fois, les chiffres 2017 le confirment: la consommation d’électricité des ménages et des PME baisse. "Cela fait plusieurs années déjà que nous avions remarqué le phénomène sur Bruxelles. Il n’y a plus de doutes, la tendance est vraiment confirmée: il s’agit d’un phénomène structurel, et non d’un phénomène conjoncturel", souligne Philippe Massart, directeur communication du gestionnaire de réseaux bruxellois Sibelga.

À interpréter avec précaution

Jusqu’ici, l’interprétation des statistiques était sujette à caution. Les variations d’une année sur l’autre étant limitées, il était difficile de tirer des conclusions définitives. Et chaque année, lors de la publication des chiffres par Synergrid, la fédération des gestionnaires de réseau, la plupart des interlocuteurs appelaient à la prudence.

D’abord, parce que même si la consommation d’électricité est bien moins sensible aux températures que celle du gaz, la météo peut souffler le froid et le chaud – à cause des chauffages d’appoint, mais aussi des circulateurs qui poussent la consommation d’électricité à la hausse quand les chauffages tournent à plein régime: ainsi, 2010, qui avait été marquée par un net rebond de la consommation d’électricité des ménages et des PME, a été la plus froide des douze dernières années. À l’inverse, 2014, qui enregistre la consommation la plus basse des douze dernières années, est aussi l’année la plus douce. "Et puis surtout, il faut prendre en compte le développement de la production photovoltaïque, pour laquelle on ne dispose que d’estimations, pour avoir une image globale", explique Jean-Michel Brebant, communication manager chez Ores, principal gestionnaire de réseau de distribution en Wallonie.

Il n’empêche: depuis 2008, la consommation des ménages et des PME a baissé de plus de 6%, passant de 57,5 TWh à 53,8 TWh. "Sur plusieurs années, la baisse au niveau de la distribution est claire", confirme Bérénice Crabs, secrétaire générale de Synergrid.

"Cette diminution n’est pas vraiment une surprise, commente Stéphane Bocqué, communication manager à la Febeg, la fédération qui rassemble la plupart des fournisseurs d’énergie en Belgique. Même si les gens utilisent de plus en plus le vecteur électricité, l’efficacité énergétique joue, avec des appareils de plus en plus performants, mais aussi le développement de contrats de prestations énergétiques par les fournisseurs, ce qui permet un découplage entre croissance économique et consommation électrique."

"Outre la diminution de la consommation des appareils comme les télévisions ou les modems, il y a aussi l’installation de systèmes de ventilation et de chauffage de plus en plus performants dans les immeubles de bureaux, avec des rénovations plus fréquentes que par le passé, confirme Philippe Massart. L’éclairage public consomme aussi nettement moins."

La grande inconnue? Savoir ce que réservent les années à venir. Le Bureau du plan prévoit, sur la période 2015-2050, une explosion de la demande d’électricité de 44% dans le secteur résidentiel, suite au nombre croissant d’appareils électriques par ménage, à l’augmentation du nombre de ménages, et au développement des pompes à chaleur électriques. "Et il y a bien sûr aussi la question de la voiture électrique, qui pourrait avoir un impact non négligeable à terme", note Philippe Massart.

Vue en plein écran ©MEDIAFIN

L'industrie toujours pas au niveau d’avant-crise

On n’observe pas la même tendance régulière à la baisse du côté des grands clients industriels. La consommation des grands clients raccordés directement au réseau de transport d’électricité d’Elia, a elle nettement augmenté en 2017, pour grimper à 28 TWh, contre 27,1 TWh l’année précédente.

Faut-il y voir, là aussi, comme pour les clients retail, l’effet des efforts en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie? .

Malgré cela, le niveau de consommation de ces grands industriels reste inférieur à ce qu’il était avant la crise: en 2007, la consommation de ces mêmes grands clients industriels culminait à 28,65 TWh. Un niveau qui n’a plus jamais été atteint depuis, 2017 marquant le pic de consommation de ces dernières années.

Faut-il y voir, là aussi, comme pour les clients retail, l’effet des efforts en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie? Ou cette consommation plus faible qu’avant la crise est-elle plutôt le signe que l’économie n’a pas encore pleinement retrouvé l’état de santé qui était le sien jusqu’en 2008?