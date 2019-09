Les Belges paient moins que leurs voisins pour le gaz naturel

D'après les informations compilées par la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (Creg), les consommateurs belges paient, depuis le mois de juillet dernier, moins cher pour leur utilisation de gaz naturel que leurs voisins néerlandais (2.037 euros par an), français (1.598 euros), allemands (1.402 euros) et britanniques (1.167 euros). Ces derniers bénéficiaient des prix les plus avantageux du nord-ouest de l'Europe depuis 2016. Les Pays-Bas, pourtant producteurs de gaz naturel (et premiers fournisseurs de la Belgique), affichent la facture de loin la plus élevée. Ceci s'explique, d'après le directeur de la CREG, Laurent Jacquet, interrogé par De Standaard, par des taxes à la consommation bien plus élevées qu'ailleurs.