Les Belges peuvent désormais investir dans l'éolien en mer

Tout a commencé avec la construction de C-Power, le premier parc éolien offshore du pays, dont les plans dataient du siècle dernier. C’est à partir de ce projet que Nuhma – aussi appelé Het Limburgse Klimaatbedrijf – s’est transformé en un holding d’investissement dans les énergies renouvelables qui détient des participations dans quatre parcs éoliens offshore belges, dans le producteur d’électricité verte Aspiravi , l’entreprise de traitement des déchets Bionerga , les gestionnaires de réseaux Elia et Fluxys , ainsi que dans des entreprises d’ingénierie et de projets de smart cities.

Cette initiative se matérialisera par le biais d’une nouvelle coopérative, ECO2050 , qui investira directement dans les parcs éoliens offshore C-Power, Rentel et le futur parc Seamade. Depuis vendredi, les familles et les organisations peuvent souscrire les actions de la coopérative, d’une valeur de 50 euros.

Intérêt variable

ECO2050 ne détiendra aucune participation directe dans des parcs offshore. La coopérative investira via un emprunt subordonné dans Z-Kracht, la division offshore de Nuhma. L’intérêt versé sur cet emprunt sera variable. Pendant la phase de construction – plus risquée – ECO2050 percevra un intérêt de 6%. Lorsque le projet sera lancé, le taux oscillera entre 4 et 6%, selon la quantité d’énergie produite. Par conséquent, après une année très venteuse, ECO2050 réalisera davantage de bénéfices et distribuera un dividende plus élevé que lors des années où il y aura moins de vent.