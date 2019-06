Les actionnaires de Shell se partageront au moins 125 milliards de dollars

Voilà une bonne nouvelle. Le géant pétrolier Royal Dutch Shell envisage de distribuer au moins 125 milliards de dollars à ses actionnaires entre 2021 et 2025, sous forme de dividendes et de rachats d'action , annonce-t-il. Le groupe anglo-néerlandais s'est montré très sûr de ses perspectives à moyen terme , lors d'une présentation aux investisseurs.

Shell veut distribuer 125 milliards de dollars pour la période 2021-2025, contre 52 milliards entre 2011-2015 et 90 milliards entre 2016-2020.

Comme plusieurs de ses concurrents, le géant de l'or noir et du gaz a connu un trou d'air en 2015 à la suite de l'effondrement des prix du brut, avant de relever la tête grâce à d'importantes mesures d'économies, un plan de cession d'actifs de 30 milliards de dollars conduit entre 2016 et 2018 et la remontée des cours du brut.