Les allégements de la facture d'électricité des entreprises belges mal calibrés

Pour l’électricité, les plus petits consommateurs industriels (10 et 25 GWh par an) paient davantage que leurs homologues des Pays-Bas. Ceux qui consomment 100 GWh par an paient davantage que leurs homologues français. Et ceux qui consomment 500 GWh par an paient plus que ceux de leurs concurrents allemands.