Les bénéfices du géant saoudien Aramco plongent

Aramco, détenu majoritairement par l'Etat saoudien, a affiché un bénéfice net d'environ 6,6 milliards de dollars (environ 5,6 milliards d'euros) pour avril-juin 2020, contre 24,7 milliards de dollars pour la même période l'année dernière. "Les turbulences liées à la réduction de la demande et à la baisse des prix du pétrole se reflètent sur nos résultats du deuxième trimestre", a déclaré le PDG de l'entreprise, Amin Nasser.

Le bénéfice net d'Aramco pour les six premiers mois de 2020 s'élève à 23,2 milliards de dollars, en baisse de 50% par rapport à 2019.

Coupes budgétaires

Premier exportateur de brut au monde, l'Arabie saoudite a vu ses revenus pétroliers durement affectés par le double choc de la faiblesse des prix et des fortes réductions de production. Le prix du pétrole a atteint en avril et en mai son niveau le plus bas depuis deux décennies, en dessous de 20 dollars le baril, en raison de la baisse de la demande due à la pandémie du nouveau coronavirus. Les prix ont remonté à environ 44 dollars le baril après que plusieurs pays producteurs ont accepté de réduire la production.