Les bourgmestres rabotent le salaire du patron de Sibelga

Le CEO de l’intercommunale bruxelloise de distribution de gaz et d’électricité Luc Hujoel touche plus de 440.000 euros par an. Il doit être remplacé fin de l’année. Son successeur sera plafonné à 264.000 euros avantages compris, ont décidé les 19 mayeurs bruxellois.

L’intercommunale Sibelga va pouvoir lancer une procédure de recrutement pour son nouveau directeur général. L’heureux élu viendra remplacer, d’ici la fin de l’année, Luc Hujoel qui partira alors à la retraite. Le gestionnaire du réseau de distribution du gaz et d’électricité en Région Bruxelloise attendait de pied ferme l’avis de la conférence des bourgmestres sur le niveau de salaire qui sera proposé aux candidats au poste. Cet organe informel, mais très influent dans la capitale, s’est réuni mercredi et s’est accordé sur le package salarial tant attendu.

Celui-ci sera sensiblement inférieur aux rémunérations de l’actuel patron de Sibelga, a appris L’Echo. Les bourgmestres se sont en effet mis d’accord sur un montant annuel brut de 240.000 euros auxquels s’ajouteront des avantages (véhicule, assurance-groupe, pension complémentaire, etc.) pour 10% de cette somme. Total: 264.000 euros donc. Aucune rémunération variable n’est prévue.

J’étais un peu isolé au début mais aujourd’hui, on peut se réjouir du consensus auquel sont arrivés les bourgmestres. Frédéric Nimal Echevin à Schaerbeek et membre du comité de direction de Sibelga

"Ce montant correspond aux recommandations de la commission Publifin pour le secteur de l’énergie", confirment Bernard Clerfayt (DéFI), bourgmestre de Schaerbeek, et Christophe Magdalijns (DéFI), bourgmestre faisant fonction d’Auderghem.

Comme le patron de la Stib

Un montant moins important qu’avant disait-on. Luc Hujoel bénéficie effectivement d’un package salarial confortable d’environ 440.000 euros par an (pour 2016). Celui-ci comporte une part fixe de quelque 280.00 euros et d’une partie variable qui fut de 103.000 euros en 2016. Le reste valant pour les avantages divers liés à la fonction. Ces montants avaient été communiqués par l’intercommunale suite à l’affaire Publifin et l’an dernier, il a été décidé de publier ces chiffres dans son rapport annuel. Les rémunérations impressionnantes de Stéphane Moreau (Nethys) avaient lancé un débat sur la réduction des rémunérations du management de ce type de structure. Y compris en Région bruxelloise.

Le parti DéFI se montre satisfait d’un montant qui correspond à celui qu’il avait proposé au mois de septembre, confie Frédéric Nimal, échevin à Schaerbeek et membre du comité de direction de Sibelga. "J’étais un peu isolé au début mais aujourd’hui, on peut se réjouir du consensus auquel sont arrivés les bourgmestres", ajoute-t-il. "L’idée était de s’aligner sur les rémunérations du patron de la Stib", ajoute Bernard Clerfayt.

L’idée était de s’aligner sur les rémunérations du patron de la Stib. Bernard Clerfayt Bourgmestre de Schaerbeek

Jeudi après-midi, la conférence des bourgmestres devait encore valider un avis circonstancié qui sera envoyé d’ici la fin de semaine à l’intercommunale Sibelga. Cette dernière attend ce courrier dans la perspective d’un conseil de direction programmé pour lundi (il fut plusieurs fois reporté). Dans la foulée, le conseil d’administration de BNO, la filiale "employeur" des travailleurs de Sibelga se réunira notamment pour charger un chasseur de têtes de fournir une liste de candidats au poste de directeur général. "Cette procédure devrait aboutir au mois de septembre", estime Frédéric Nimal. Certains directeurs de l’intercommunale risquent-ils de gagner plus que leur patron? "De toute façon, je vois mal comment modifier des contrats en cours, indique-t-il. Il y a une dizaine de directeurs qui gagnent entre 176.000 et 248.000 euros par an."