Les coopérateurs d'Enercoop au cœur d'une tornade entre actionnaires

La semaine dernière, par voie de presse, Bernard Delville, un des fondateurs d’Enercoop, faisait part de problèmes financiers. A priori, ce sont aussi des divergences de vue qui empêchent la structure de déployer tous ses effets. Les discussions n’ayant pas abouti, des administrateurs provisoires ont été désignés pour cogérer Vents d’Houyet et gérer Enercoop. Si aucune solution n’est dégagée, c’est tout le modèle de celui qui se voulait le premier acteur wallon de l’éolien coopératif qui pourrait vaciller.

L’affaire est complexe. Et, à ce stade, les langues ne se délient pas facilement. Une seule certitude: le millier de coopérateurs d’Enercoop, active dans l’énergie renouvelable, se retrouve au cœur d’une bataille d’actionnaires qui passe bien au-dessus de leur tête. Et qui a vu trois administrateurs provisoires désignés pour tenter de mettre de l’ordre dans tout cela.

Fondée en juillet 2015, Enercoop devait être la coopérative numéro un active dans l’éolien et les énergies renouvelables en Wallonie . Le plan d’affaires élaboré est assez simple: la coopérative avait pour objectif de lever 15 millions d’euros sur 5 ans auprès de 10.000 coopérateurs.

Divergences de vue

La société coopérative Enercoop a été créée par Vents d’Houyet, représentée par Bernard Delville, par la Fondation Kids & Wind, présidée par Bernard Delville, et par Jean-François Mitsch, attiré par le secteur des énergies renouvelables et par l’idée d’un projet durable à finalité sociale.

Portés par les succès d’Enercoop France (qui n’a aucun lien avec Enercoop Belgique) et d’Ecopower, une coopérative active en Flandre, les associés, poussés dans le dos par la sortie du film "Demain" se lancent dans une vaste campagne de promotion d’Enercoop. Les projections du film et les conférences se succèdent, nous a expliqué hier Jean-François Mitsch, le seul qui, à ce stade, a accepté de nous donner sa version des faits, à titre personnel "et dans l’intérêt des coopérateurs".