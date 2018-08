Les dessous de Gaele, le courtier en énergie de Test-Achats

Le succès est d’ores et déjà au rendez-vous. "Nous avons franchi la barre des 10.000 personnes inscrites , sans beaucoup communiquer", constate Patrick Lizin, responsable du projet Gaele. La promesse de cette plateforme, lancée en mai en partenariat avec le courtier en énergie EnBro? Suivre constamment l’évolution des prix du marché de l’énergie, pour permettre au client de changer de fournisseur au moment le plus opportun , sans qu’il s’occupe de rien.

Ressemblance avec June Energy

À première vue, le service ressemble furieusement à celui de la start-up anversoise June Energy , qui a elle convaincu quelque 5.000 clients. Sauf que June travaille avec de petits boîtiers intelligents qui suivent en temps réel la consommation de ses clients, et surtout un logiciel d’analyse des tarifs des différents fournisseurs d’énergie, promotions comprises, pour détecter à tout moment si un client a intérêt à changer de fournisseur. Gaele, elle, est une sorte d’achat groupé permanent . "Nous sommes en négociation avec l’ensemble des fournisseurs. Tous peuvent remettre à tout moment une offre de prix pour notre portefeuille de clients, qui a atteint un seuil critique et permet de négocier des tarifs intéressants", explique Patrick Lizin.

Impossible donc pour Gaele de garantir que chaque client bénéficiera de l’offre la plus intéressante du marché. "Notre promesse, c’est qu’au temps T, le client bénéficiera d’un prix en ligne avec le marché, et que si ce n’est plus le cas six mois plus tard, on lui proposera à nouveau de changer", poursuit Patrick Lizin, qui reconnaît toutefois que la mécanique doit être amorcée. "Il est vraisemblable qu’au départ, un ou deux fournisseurs s’adjugeront l’ensemble de notre portefeuille de clients."