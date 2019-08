Les doutes se multiplient sur le méga-projet de centrales au gaz

"Trop beau pour être vrai", affirmait d’emblée un concurrent. Et depuis, les doutes ne cessent de grandir. Le 30 mai, Qatargas, mentionné explicitement par Marc Segers à certains médias comme investisseur et fournisseur de gaz, qualifiait ces déclarations d’"incorrectes et trompeuses". Marc Segers persistait, affirmant que la société qatarie était bien partie prenante au projet, même s’il était possible qu’elle ne connaisse ni le nom de BTK, ni le sien.