Les entreprises se mobilisent face au risque de pénurie d'électricité

Dans un secteur plus sensible encore comme celui des télécoms, nécessaire pour permettre de joindre les pompiers et les ambulances via le 112, le travail a été fait dès 2014-2015 sous la houlette de l’IPBT. "En cas de coupure de courant annoncée, nous désactivons le service de données, c’est-à-dire la 3G et la 4G, avant le début de la panne, pour fournir des services vocaux aussi longtemps que possible", explique Haroun Fenaux, porte-parole chez Proximus. De quoi permettre aux batteries des antennes de tenir 3 à 4 heures, chiffre Proximus, alors qu’il est prévu que les délestages durent environ 3 heures. Si la panne de courant est imprévue, par contre, c’est moins longtemps, parce que le système de données ne s’éteint qu’après 20 ou 30 minutes. "Nous pouvons alors maintenir le service vocal actif pendant deux heures à partir du début de la panne de courant, poursuit Haroun Fenaux. Mais si le gestionnaire de réseau nous informe que la panne sera plus longue, nous pouvons placer des générateurs sur les sites principaux, qui ont le plus de trafic, pour fournir le service vocal durant une durée plus longue." A condition, bien sûr, que ce ne soit pas le chaos...