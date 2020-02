Les ex-dirigeants de Nethys s'opposent à la saisie de leurs comptes

Plus d'un mois après l'annonce de la saisie conservatoire effectuée par la Justice sur les comptes en banque de Stéphane Moreau, Pol Heyse et Bénédicte Bayer , tous les trois ex-dirigeants de Nethys, il nous revient qu'ils ont fait tierce opposition de cette saisie . Notons, au passage, que cette procédure d'opposition est tout à fait normale et qu'elle s'inscrit dans l'ordre des choses.

Les prochaines étapes

Montants gelés

En prenant son arrêté, Pierre-Yves Dermagne, le ministre wallon en charge des Pouvoirs locaux, avait évoqué des "irrégularités" et des "manœuvres illégales" dans le but de contourner les nouvelles règles de gouvernance d'application en Wallonie.

In fine, on apprenait que les saisies conservatoires effectuées sur les comptes de Stéphane Moreau, Pol Heyse et Bénédicte Bayer avaient permis de geler un peu plus de 11 millions d'euros.