Les factures énergétiques ont dépassé des caps symboliques en août

Les prix de gros de l'électricité ont atteint de nouveaux records ces derniers jours et auront des conséquences sur la facture énergétique des ménages.

Les prix de l'énergie à nouveau à des niveaux records en septembre

Les prix de gros de l'électricité ont atteint de nouveaux records ces derniers jours. Les niveaux sont 2,6 fois plus élevés qu'à la même période l'an dernier. " Chaque jour de septembre, nous voyons des prix qui sont des records pour un mois de septembre", résume Matthias Detremmerie, courtier pour le fournisseur d'énergie Elindus.

La météo actuelle, marquée par une quasi-absence de vent, réduit à peau de chagrin la production éolienne. De plus, les jours commencent à raccourcir, ce qui signifie que les pics de consommation du matin et du soir ne sont pas couverts par la production photovoltaïque, imposant de recourir aux moyens de production plus classiques.