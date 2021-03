Les filiales de services d'Engie bientôt en vente

Ici, et selon la volonté du président du conseil, Jean-Pierre Clamadieu, il est question de remettre les infrastructures, le gaz et les énergies renouvelables au centre des préoccupations et de céder deux tiers des activités satellites (les solutions clients ou services) plus éloignés de l'ADN énergétique du groupe. Signalons aussi que ce sont précisément ces entités qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et qui ont pesé très lourd sur les résultats en berne du groupe cette année.