Les fortes dépréciations font plonger Exmar dans le rouge

Le groupe anversois de transport et de traitement du gaz Exmar a subi une perte de 7,8 millions de dollars au premier semestre. Le second semestre devrait nettement s’améliorer.

Les investissements importants réalisés au cours des dernières années par Exmar, le groupe anversois de transport et de traitement du gaz, dans deux unités de traitement de gaz en suspension - une usine de GNL (gaz naturel liquéfié) et une unité de regazéification - ont eu un impact important sur les résultats du premier semestre.

Il y a un an, le bénéfice était de 3,4 millions de dollars, mais ce résultat avait été stimulé par un bénéfice substantiel réalisé sur la vente du pétrolier Excelsior. La branche GPL a contribué de 4,3 millions de dollars au bénéfice d’exploitation, soit plus du double de l’année précédente (1,9 million de dollars). Au cours du premier semestre, les revenus ont augmenté grâce à la hausse des exportations de gaz de schiste américain.

Des revenus locatifs

La division GNL est allée pour 7,4 millions de dollars dans le rouge. Exmar ne possède qu'un méthanier, l'Excalibur, qui a été loué à Excelerate Energy pour une longue durée jusqu'en 2022. Le communiqué de presse indique que la barge de liquéfaction (FLNG) Tango n’a pas contribué aux résultats du premier semestre . L'essai de mise en service et de livraison de l'usine de GNL flottante s'est achevé avec succès en juin. Depuis lors, l'unité génère des revenus locatifs mensuels. Ce mois-ci, la production de GNL commence, alors que l'hiver argentin est terminé.

Unité de regazéification

Exmar confirme également les informations des médias sur l'unité de regazéification flottante (FSRU), nom de code S188. La société a en effet vendu la FSRU au groupe chinois CSSC pour un montant de 155 millions de dollars et l'a immédiatement rachetée pour une période de 10 ans . Exmar recevra normalement un premier versement du paiement (78 millions de dollars) dans le courant du mois de septembre. Une deuxième tranche de 31 millions de dollars s'ensuit lorsque l'unité de GNL commence à se regazifier "sur place". On ne sait pas encore où la FSRU, qui est sous contrat avec le négociant en matières premières Gunvor, fonctionnera.

Immobilier

Le deuxième semestre devrait être bien meilleur pour Exmar en termes de résultats grâce aux revenus locatifs mensuels du Tango FLNG, à une première tranche de la vente de la FSRU et aux revenus d’une importante vente immobilière. À la fin du mois de juin, Exmar a cédé à CMB sa participation de 50% dans Reslea, propriétaire des immeubles de bureaux d'Anvers. Cette société soeur appartient à Marc Saverys et à ses fils. Marc Saverys est le frère de Nicolas Saverys, PDG et actionnaire principal d'Exmar.